Бойко и Медведчук проводят встречу с российским премьером в Подмосковье (фото)

На встрече в загородной резиденции Медведева в Подмосковье присутствуют Миллер и Медведчук.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко обсудили взаимодействие в газовой сфере.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, встреча проходит в загородной резиденции российского премьера в Подмосковье.

На встрече присутствуют глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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"Имея в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше", - сказал Медведев.

В свою очередь, Бойко заявил, что готов предложить России варианты продления транзитного контракта по газу.

"Мы готовы предложить и рассмотреть разные взаимовыгодные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года", - сказал он.

Бойко заявил, что в настоящее время действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении данного вопроса.

"У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно, мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более 3 млрд доходов в бюджет. Мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе", - сказал Бойко.