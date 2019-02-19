"Лучше не ехать туда вообще": в Кабмине резко высказались об участниках Евровидения из-за гастролей в РФ

Между Украиной и РФ "не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация", заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в России, не должны представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение 2019". Об этом он написал в Twitter 18 февраля.

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"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" – написал чиновник.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры нацотбора 2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.