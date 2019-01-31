За месяц после получения томоса из бывшей УПЦ МП вышли более ста общин

По словам архиепископа, процесс перехода религиозных общин из бывшей УПЦ МП в ПЦУ только начинается.

В Украине в течение пяти лет войны с РФ до получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины меньше ста общин вышли из-под юрисдикции Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

«За предыдущие 5 лет с начала российской агрессии количество религиозных общин, которые вышли из Московского патриархата, составляло менее ста. За один месяц (после получения томоса об автокефалии ПЦУ - УНИАН) - уже более ста», - заявил он.

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«Много это или мало? По сравнению с тем, что за пять лет во время войны вышло меньше ста, то это много. По сравнению с 11 тысячами религиозных общин Московского патриархата, которые зарегистрированы в Украине, очевидно это немного, но мы стоим в начале этого процесса», - добавил Евстратий.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.