По словам Дмитрия Жмайло, для этого направления до сих пор существует угроза.

По разным оценкам сейчас на Сумском направлении находится около 50 тысяч оккупантов. В официальных источниках говорилось о примерно 67 тысячах вражеских солдат. В целом речь идет о группировке войск врага "Север", которая состоит преимущественно из трех российских военных округов, а именно Калининградского военного округа, Ленинградского и Московского.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Украинского радио", комментируя информацию The Telegraph о том, что "летнее наступление" россиян терпит неудачу.

"И они держат участок фронта, представьте себе, от севера Сумщины плюс граница Черниговщины, потом остатки нашего Курского плацдарма, где они пытаются нас вытеснить, Теткино и до севера Харьковской области, в районе Волчанска, Липцов. Наш замысел здесь очень прост - максимально растянуть оккупантов вдоль границ, не давать им скапливаться в одном месте. Именно поэтому мы до сих пор бьем по их логистике, в частности, постоянно прилетает по их важнейшей логистической артерии - трасса Курск-Льгов-Рыльск, которая заходит через Юнаковку на территорию Сумской области", - объяснил эксперт.

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Жмайло добавил, что сейчас украинские защитники находятся и на остатках своего плацдарма, поэтому наши атаки проводятся в районе Теткино, где часть россиян попала в оперативное окружение.

"Из-за этого сковываются оккупационные силы и россияне не могут держать такой темп. Это во-первых", - отметил он.

Эксперт отметил, что зона оккупации на Сумщине армии РФ не появилась за май. В частности россияне 2 месяца до мая обстреливали эту территорию КАБами и точечными ударами дронов на оптоволокне.

"Причем дронов на оптоволокне на Сумском направлении больше всего. И тут напрашивается очень простой вывод - если россияне, в частности, в развитии беспилотных технологий нас постоянно догоняли, а тут у них появляется действительно прорывная вещь, то это скорее всего китайская технология, которая просто проходит обкатку на большом полигоне российско-украинской войны, как бы это для нас больно не звучало. Поэтому, в принципе, оценка западной прессы понятна, со всем уважением к западным изданиям, эта информация не новая, но и она точно не такая критическая, как ее оценили журналисты", - подытожил Жмайло.

Ситуация на Сумщине - последние новости

В то же время военный эксперт Павел Нарожный спрогнозировал ситуацию на Сумщине. По его словам, плацдарм ВСУ в Курской области создает буферную зону, прикрывающую с юга Сумскую область и часть Харьковской.

"Он является костью в горле россиян. Если бы этого плацдарма не было, то сейчас город Сумы и Харьков были в значительно более опасной ситуации. Враг мог бы продвинуться значительно проще, окружить некоторые наши подразделения на границе. Поэтому говорить об окончании Курской операции довольно рано", - подчеркнул он.

Также 30 июня в Генштабе сообщили, что украинские военные начали вытеснять россиян из населенных пунктов Сумской области. В частности, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка.

"Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировки российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровский и Новопавловский", - заверили в Генштабе.

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