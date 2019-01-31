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Минюст официально зарегистрировал ПЦУ

12:19, 31 января 2019
Политика
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ПЦУ официально зарегистрирована / фото УНИАН

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

«Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30.01.19 г.», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.

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Теги: #Украина#церковь#ПЦУ