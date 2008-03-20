Яценюк заявляет о фальсификации его интервью газете “Известия”

“Эксклюзивное интервью” председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА газете “Известия” является “вольным пересказом” некоторых высказываний спикера, подобранных самим журналистом, с усилением акцентов, поданным как интервью.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Верховной Рады, переданном УНИАН.

Пресс-служба ВР отмечает, что А.ЯЦЕНЮК не давал интервью упомянутому изданию.

“Материал не отражает позиции председателя Верховной Рады Украины как политика и должностного лица”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета “Известия” опубликовала материал, поданный как интервью А.ЯЦЕНЮКА, в котором спикер якобы говорит о том, что присоединение Украины к плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите в апреле этого года является несвоевременным; а также о том, что он пока не собирается вступать в ни одну из партий; о том, что разногласия между Виктором ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО сегодня существуют на идеологическом уровне и т.п.