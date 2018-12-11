Во втором туре президентских выборов Порошенко побеждают все возможные соперники - новый опрос

В то же время Тимошенко может выиграть у всех, кроме, возможно, Гриценко и Зеленского.

Во втором туре президентских выборов действующего президента Украины Петра Порошенко побеждают все возможные кандидаты-соперники, в том числе певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 ноября по 3 декабря 2018 года, были представлены на пресс-конференции в Киеве.

По результатам опроса, если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то победит Тимошенко (23,4%), а у соперника будет 11,8%.

В паре Порошенко (15,3%) победит Бойко (19%), в паре Бойко (15,2%) победит Тимошенко (23,4). В паре Вакарчук (18,9%) победит Тимошенко (23,4%), в паре Порошенко (11,1%) победит Вакарчук (24,2%), в паре Порошенко (12,2%) победит Зеленский (27,8%).

В то же время по результатам опроса результат в пределах погрешности в паре Гриценко (20,4%) и Тимошенко (20,8%) и в паре Зеленский (23%) и Тимошенко (22,2%).

В то же время от 10 до 15% опрошенных при моделировании возможных пар для второго тура ответили, что испортят бюллетени.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что, скорее всего, эти люди, которые голосуют по сути против всех, не придут на выборы, в частности, второй тур, и значительная часть ответила, что вообще не будет голосовать.

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Он добавил, что в такой ситуации, если кандидат наберет менее 50%, тогда может быть утверждение о том, что избранный президент является нелегитимным, поскольку он избран малым количеством избирателей.

По результатам опроса, если бы выборы состоялись в конце ноября - начале декабря то в первом туре из тех, кто определились, за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 21,2% (из всех опрошенных 11,9%), за Владимира Зеленского - 14,6 % (из всех опрошенных 8,2%), за Петра Порошенко - 11,6% (6,5%), за Юрия Бойко - 11% (6,2%), за Олега Ляшко - 8,7 (4,9 %), за Анатолия Гриценко - 8,2% (4,6%), за Евгения Мураева - 4,1% (2,3%). за Александра Шевченко - 3,9% (2,2%), за Святослава Вакарчука - 3,8% (2,1%). за Андрея Садового - 2,2% (1,3%).

В то же время из всех опрошенных 4,7% испортили бы бюллетень и 9,3% решили не принимать участие в голосовании.

В то же время 26,7% опрошенных не определились, за кого голосовать, а 24% респондентов отказались отвечать на вопросы.