Совет Евросоюза принял новые антироссийские санкции против оккупированного Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято по письменной процедуре, сообщила на брифинге пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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"Я могу подтвердить, что несколько минут назад Совет письменной процедурой принял новые значительные дополнительные санкции. Мы говорим о дополнительных мерах по инвестициям, услугам и торговле с Крымом и Севастополем", - сказала она.

По словам Майи Косьянчич, принятые меры будут опубликованы в Официальном журнале завтра и вступят в силу в субботу, 20 декабря.

"Как вы знаете, ЕС сказал, что аннексия Крыма и Севастополя является незаконной и противоречит международному законодательству. Потому мы ужесточаем эту политику непризнания незаконной аннексии Россией", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, перед официальным началом саммита сегодня ЕС планировал принять дополнительные санкции в связи с «продолжающейся незаконной аннексией Крыма и Севастополя». Как сообщают СМИ, новые ограничения Брюсселя коснутся не только туризма и инвестиций в экономику полуострова, но будут предполагать также запрет на торговлю энергоресурсами и рядом других крымских товаров.