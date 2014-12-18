​В Брюсселе открывается саммит ЕС

Ожидается, что в его преддверии будут утверждены новые санкции против аннексированного Россией Крыма, передает "Эхо Москвы".

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Встреча глав государств и правительств стран-членов Евросоюза начнется с рабочего ужина. На нем будут говорить о проблемах, которые связаны с украинским кризисом, заявил накануне председатель Европейского Совета Дональд Туск. «Важно, чтобы по итогам этой дискуссии мы согласовали ясную политическую позицию», - подчеркнул один из высших чиновников ЕС. По данным европейских дипломатов, на переговорах будут обсуждать и увеличение финансовой помощи Украине.

Между тем в пресс-службе Совета Евросоюза указывают, что перед официальным началом саммита ЕС примет дополнительные санкции в связи с «продолжающейся незаконной аннексией Крыма и Севастополя». Как сообщают СМИ, новые ограничения Брюсселя коснутся не только туризма и инвестиций в экономику полуострова, но будут предполагать также запрет на торговлю энергоресурсами и рядом других крымских товаров.

Кроме украинского вопроса, участники саммита ЕС планируют уделить особое внимание улучшению инвестиционного климата в Европе.