Порошенко обвинил Индию в погоне за деньгами из-за визита Аксенова

Об этом сообщает Reuters.

"Это не легкая работа, чтобы сохранить мир вместе. Позиция Индии не помогает, она не спасает Аксенова. Он - уголовный преступник, это очень просто. У него криминальное прошлое, и без сомнений, у него - криминальное будущее", - сказал Порошенко.

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Аксенов прибыл в Индию в сопровождении российских дипломатов для встречи с индийскими бизнес-элитами. После подписания соглашения с бизнесменами, Аксенов заявил журналистам, что его визит носил "частный характер" и он не принимал участия в официальных церемониях.

Он также заявил, что прибыл в Индию, "как член делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным".