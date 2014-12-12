Порошенко обвинил Индию в погоне за деньгами из-за визита Аксенова
Президент Петр Порошенко заявил, что Индия считает деньги важнее ценностей, приглашая лидера крымских сепаратистов Сергея Аксенова, и не отстаивает "цивилизацию" против агрессии РФ.
Об этом сообщает Reuters.
"Это не легкая работа, чтобы сохранить мир вместе. Позиция Индии не помогает, она не спасает Аксенова. Он - уголовный преступник, это очень просто. У него криминальное прошлое, и без сомнений, у него - криминальное будущее", - сказал Порошенко.
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Аксенов прибыл в Индию в сопровождении российских дипломатов для встречи с индийскими бизнес-элитами. После подписания соглашения с бизнесменами, Аксенов заявил журналистам, что его визит носил "частный характер" и он не принимал участия в официальных церемониях.
Он также заявил, что прибыл в Индию, "как член делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным".