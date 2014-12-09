"Другого выхода нет": глава Донецкой ОГА заявил, что готов покупать уголь у боевиков

16:02, 09 декабря 2014
Политика
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Губернатор заявил, что не видит другого выхода, как обеспечить Славянскую ТЭЦ антрацитом.

REUTERS

Председатель Донецкой ОГА Александр Кихтенко не видит другого выхода, как вести переговоры и закупать уголь на территориях, неподконтрольных украинской власти. Об этом он сказал на пресс-конференции в Краматорске, передает ОстроВ.

«Есть очень серьезная проблема, например, работы Славянской теплоэлектростанции. У них котлы рассчитаны только на одну марку угля – «А» - антрацит. Он добывается только на территории, которая временно подконтрольна "ДНР" и "ЛНР". И больше этот уголь взять негде, его нет. Или мы поставляем его с той территории, или мы остаемся без угля», - сказал Кихтенко. 

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Губернатор отметил, что намерен озвучить эту проблему для ее скорейшего решения Кабинетом министров Украины. 

«Я вижу, что нам нужно отработать четкий механизм в вопросах обеспечения углем наши территории. Есть предприятия, которые зарегистрированы на нашей территории, которые могут напрямую вести переговоры с руководством "ДНР", "ЛНР". Пусть ведут. Пусть законно заключают договоренности и законным путем перевозят уголь для обеспечения наших тепловых станций. Я не вижу другого выхода, как обеспечить Славянскую ТЭЦ антрацитом», - сказал он. 

Губернатор подчеркнул, что в данном случае это вопрос не только ОГА, но и государства: «Мы не можем на сегодня оставить без света и тепла население Украины». 

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия в настоящее время не могут использовать уголь с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, поскольку такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса "финансирование терроризма".

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

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По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

Украина уже получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тыс. тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года.

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