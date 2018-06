В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине

Немецкий вещатель Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter англоязычной редакции DW.

«Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.