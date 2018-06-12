В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине

В DW признали, что раскритикованный украинским МИДом материал не соответствует редакционным стандартам.

Немецкий вещатель Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал.

Читайте такжеВ Берлине состоялись долгожданные переговоры по Донбассу: Климкин рассказал о "хороших новостях"

Соответствующее сообщение появилось в Twitter англоязычной редакции DW.

«Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention. — dwnews (@dwnews) 12 июня 2018 г.

11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle вышел материал, посвященный встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В статье военный конфликт на Донбассе был назван «гражданской войной».

Примененная немецким вещателем формулировка вызвала возмущение в МИД Украины. Украинская сторона призвала DW исправить статью и предоставить разъяснения.

«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины », – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.