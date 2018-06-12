В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине

11:42, 12 июня 2018
Политика
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В DW признали, что войну в Украине нельзя называть "гражданской войной" / УНИАН

Немецкий вещатель Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал.

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Соответствующее сообщение появилось в Twitter англоязычной редакции DW.

«Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении.

11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle вышел материал, посвященный встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В статье военный конфликт на Донбассе был назван «гражданской войной».

Примененная немецким вещателем формулировка вызвала возмущение в МИД Украины. Украинская сторона призвала DW исправить статью и предоставить разъяснения.

«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины », – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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Теги: #МЗС#Донбас