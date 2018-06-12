В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине
Немецкий вещатель Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал.
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Соответствующее сообщение появилось в Twitter англоязычной редакции DW.
«Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении.
CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.— dwnews (@dwnews) 12 июня 2018 г.
11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle вышел материал, посвященный встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В статье военный конфликт на Донбассе был назван «гражданской войной».
Примененная немецким вещателем формулировка вызвала возмущение в МИД Украины. Украинская сторона призвала DW исправить статью и предоставить разъяснения.
«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины », – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.