В МИД призвали Deutsche Welle исправить слова о «гражданской войне» в Украине

В министерстве подчеркнули, что война на Донбассе – это российская агрессия, а не внутренний украинский конфликт.

Министерство иностранных дел Украины ожидает от немецкого издания Deutsche Welle исправления статьи, в которой вооруженное противостояние на востоке Украины называют «гражданской войной».

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«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины », – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Дипломат отметила, что сообщение должно базироваться на фактах.

«Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом», – указала представитель МИД.

.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with law internat https://t.co/knzlvvdCpg — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.

Статья, которую прокомментировала Беца, вышла на англоязычной версии Deutsche Welle 11 июня, и посвящена встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине.

Накануне, 11 июня, главы внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) встретились в Берлине. Стороны предметно обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.