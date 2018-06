В МИД призвали Deutsche Welle исправить слова о «гражданской войне» в Украине

Министерство иностранных дел Украины ожидает от немецкого издания Deutsche Welle исправления статьи, в которой вооруженное противостояние на востоке Украины называют «гражданской войной».

«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины », – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Дипломат отметила, что сообщение должно базироваться на фактах.

«Мы ожидаем разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом», – указала представитель МИД.

