СБУ предложит Раде установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора

СБУ будет предлагать новому парламенту установить уголовную ответственность за отрицание Голодомора и запретить коммунистическую партию, которая его организовала.

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко сказал, выступая с лекцией перед курсантами Национальной академии СБУ, информирует пресс-служба ведомства.

"Мы будем это предлагать, я убежден, что уголовная ответственность необходима", - подчеркнул председатель СБУ.

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По убеждению Наливайченко, сегодня нужно установить ответственность за отрицание Голодомора 1932-1933 гг. как геноцида, как, например, в Израиле существует ответственность за отрицание Холокоста.

По его словам, не менее важным является вопрос запрещения на законодательном уровне политической силы, которая организовывала преступления против украинцев, в том числе и Голодомор 1932-1933 годов.

"В парламент пришли молодые люди, уверен, что они будут более сплоченными и способными внести нужные стране изменения", - подчеркнул Наливайченко.

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По его убеждению, это важно для предотвращения совершения таких преступлений в будущем. Председатель СБУ отметил, что безнаказанность организаторов преступлений против украинцев привела к тому, что сегодня эти преступления повторяются, - на Донбассе появляются новые концлагеря, люди в этом регионе, как и в тридцатых годах, страдают от голода.

"Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен сегодня для всей Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны", - подчеркнул Наливайченко.