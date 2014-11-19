Пережившие Голодомор львовяне получат материальную помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, помощь в размере 200 грн каждому получат 196 человек. На эти потребности в бюджете города предусмотрены средства в сумме 39,2 тыс. грн.

Читайте такжеГолодомору предшествовало более пяти тысяч антисталинских восстаний крестьянства - историк«Ежегодно мы пытаемся отдать дань уважения людям, которые стали очевидцами трагических страниц нашей истории в 1932-33 годах на территории нынешней Украины. Эта выплата является скорее символом памяти об этих событиях. Наш долг – помнить эту историю и нести сквозь поколения», - отметил и.о. начальника управления социальной защиты Львовского городского совета Игорь Кобрин.

Справка УНИАН. В соответствии с Указом президента Украины от 31.10.2000 года, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. Согласно обнародованным данным, окончательное число человеческих потерь Украины от Голодомора 1932-1933 гг. составляет 10,063 млн. человек. Из этих потерь 3,941 млн. людей умерли непосредственно от голода, а 6,122 млн. - нерожденные.