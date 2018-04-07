"На Западе это был бы скандал на всю страну": Супрун прокомментировала ситуацию с взяткой (видео)

Во время проверки в больнице Вишневого обнаружили оборудование, скрытое там пять лет назад.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала историю с предложением взятки в виде однокомнатной квартиры, которую ей в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого предлагал помощник главного радикала Олега Ляшко Александр Богачев.

Об этом сообщает ТСН.

"Я тогда позвонила в НАБУ и передала, что у меня было в кабинете. Они тогда сказали, чтобы на следующий день я пришла и написала заявление", - рассказала Супрун.

Это случилось в январе 2017 года. Следственные действия и документирования факта предложения взятки детективами НАБУ затянулись на 14 месяцев.

Ульяна Супрун со своим советником все это время подыгрывали действующим лицам. Из Минздрава в больницу отправили эксперта для осмотра медучреждения, есть ли там место, чтобы установить такое оборудование.

Примечательно, что эксперт нашел в больнице скрытое там диагностическое оборудование.

"Мы узнали, что еще с 2012 года есть КТ (компьютерный томограф, - ред.), который еще даже не установлен в больнице, а лежит в коробках. Это был бы уже второй, а первым даже не начали пользоваться", - отметила Супрун.

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В городской больнице на скандал вокруг их заведения лишь отшучиваются.

На видео, которое журналистам ТСН эксклюзивно передала НАБУ, видно, как городской глава Илья Диков в помещении горсовета передает помощнику Супрун предварительные документы на квартиру.

После обнародования истории с предложением взятки помощник главного радикала Александр Богачев написал Супрун SMS.

"Спросил, почему я обвиняю его в таком деле, он попытался помочь. Нет понимания того, что это коррупция. Предложение взятки министру от мэра города - на Западе это был бы скандал на всю страну, человек был бы в суде и за несколько месяцев сидел бы в тюрьме", - отметила Супрун.

Отметим, что за 14 месяцев следствия, полностью задокументированной взятки и обысков в городском совете подозрение никому так и не предъявлено, потому что прокуроры САП материалы дела еще не согласовали.

Ранее в НАБУ обнародовали видео предложения взятки для Супрун.