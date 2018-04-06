В НАБУ обнародовали видео предложения взятки для Супрун

На видео фигурируют высокие чиновники города Вишневого.

К журналистам попало видео, как Ульяне Супрун, исполняющему обязанности министра здравоохранения, предлагают взятки квартирой, в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

Это одна история из нескольких разговоров из аквариума в кабинете руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В ней фигурируют по меньшей мере пять человек, сообщает ТСН.

На видео, сначала он что-то шепчет на ухо, потом хватает за локоть Уляна Супрун, берет за руку и снова тихо говорит.

“Я не понимаю такие вещи, я расскажу как, у нас дома строятся хорошие», - говорит глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев.

Комплекс "Акварели 2” на окраине Вишневого. Вероятно, в этой еще не достроеной секции однокомнатная квартира должна стать собственностью Ульяны Супрун. И.о. министра еще зимой обмолвилась, что ей, у нее в кабинете, предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев. Именно он уже на видео. Помощник депутата говорит, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он расчувствовался.

“Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия и за это получается меня хотят судить», - говорит Богачев

Ульяна Супрун, якобы, сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам. На видео уже городской глава Вишневого лично встречается с ней. И размышляет над схемами передачи квартиры для нее.

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«Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили... Но есть определенные фонды такие, мои личные», - заявляет чиновник.

То есть квартира предназначена для Супрун, из каких-то фондов городского главы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

“Застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется», - заявляет заместитель городского главы Георгий Майсурадзе.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника. Городской глава даже везет его показывать дом.

Мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами. А потом написал письмо, что воздержится от комментариев до окончания следствия. Застройщики “Акварели 2”, они тоже фигурируют на пленках Холодницького, также не хотят встречаться с журналистами. А здесь могли объяснить, кто и чем платил за квартиру для взятки.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций. Врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе.

Якобы доброе дело - помочь ради общины. Но на другом видео городской глава рассуждает как можно заработать на оборудовании.

“Мы берем 50 процентов там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малоимущие, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков», - говорит чиновник.

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Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что такие схемы: власть-больница-оборудование-откат типичные для Украины. Самые громкие скандалы связанные с “Охматдетом" и Институтом рака. Масштабы Вишневого меньше, но и они дают участникам дивиденды.

Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование, сначала все на этом пиарятся. Потом деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем - это оборудование потом продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для “Охматдета", нашли где-то на складах Винницкой области», - рассказывает член правления центра противодействия коррупции.

Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении - рассказывает детектив Артем, но прокуроры САП никак ее не согласуют.

Сама Ульяна Супрун и ее помощник,на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем .