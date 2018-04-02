На месте покушения на Скрипаля найден огромный ромбовидный НЛО?

В мировой следственной практике состоялось важное импортозамещение: на смену некачественному испанскому диспетчеру Карлосу пришел опытный уральский радиолюбитель Валентин, раскрывающий заговоры украинских спецслужб с помощью энтузиазма и инопланетных технологий.

Звезда радиолюбителя Валентина всходит на российском телевидении уже довольно давно, но настоящая слава пришла к нему только после того, как он раскрыл покушение на Скрипаля. Конечно, в России это зловещее преступление уже не раскрыл только ленивый, но Валентин Дегтерев - радиолюбитель, а это дорогого стоит. К радиолюбителям на Руси относились с робким почтением еще с тех времен, когда они при Советах ловили Бибиси на сунутый в радиолу гвоздь. Валентин прослушивал волну СБУ прямо с Урала, но так ничего и не услышал; тем не менее, выступая перед российскими телезрителями, он всегда надевает наушники, и, глядя на них, сразу понимаешь: вот этот точно что-то знает.

В отличие от испанского диспетчера-алиментщика Карлоса, который твитил в твиттер за дурные деньги непонятные фразы, присланные ему из Russia Today, радиолюбитель Валентин полностью в теме. Валентин нашел в интернете секретное видео, на котором вслед за Скрипалем за полчаса до отравления проследовала блондинка в маске, скрывающей шею. Блондинка постоянно оглядывалась, из чего Валентин сделал логичный вывод, что перед этим она встречалась с жертвой в торговом центре, где почти наверняка обменялась с ним сумками, в одной из которых были отравленные деньги, а в другой - автоматы, очевидно, очень маленькие и легкие, возможно даже карманные.

Покушение, таким образом, было совершено по инициативе Украины, откуда блондинка и привезла «Новичок»

Кто же была эта роковая автоматчица? Несложный поиск по фейсбуку вывел радиолюбителя Валентина на след «абсолютно идентичной блондинки», которая работала, опа, в Министерстве обороны Украины. Валентин выяснил, что девушка была обычной шалавой Полторака, вела разгульный образ жизни и разъезжала по миру за деньги богатого любовника, из чего уже совершенно легко было сделать вывод, что Скрипаль мешал интересам оружейного бизнеса, очевидно, продавая автоматы тупым блондинкам, чтобы те их потеряли или поломали. Покушение, таким образом, было совершено по инициативе Украины, откуда блондинка и привезла «Новичок».

Воодушевленный успехом, радиолюбитель Валентин нашел еще одно секретное видео, на котором ничего не видно, только ботинки.

«Причем, ботинки такие серьезные, военного типа, - заприметил Валентин. - Знаете, они используются обычно в химвойсках». Примечательно, что в химвойсках обычно используются «ботинки», которые пристегиваются к поясу, и, тем не менее, никто из прохожих ничего странного в облике химиков не заметил: очевидно, они все были в сговоре.

Осознав чудовищные масштабы злодеяния и окончательно убедившись, что «Новичок» был привезен из Украины не для того, чтобы отравить Скрипалей, а чтобы оставить ложные следы и запутать следствие, радиолюбитель Валентин уже не удивлялся тому, что его постоянно зовут выступать на российское телевидение. Тем более, что он ведь не с улицы пришел.

Очень важно, что, в отличие от презренного диспетчера Карлоса, своими неизменно успешными расследованиями радиолюбитель Валентин занимается на голом энтузиазме, за идею, поэтому и веры ему больше, и платить ему ничего не надо

Количество открытий, сделанных Валентином, беспрецедентно. Несложный поиск по фейсбуку выводит на профиль радиолюбителя, а тот, в свою очередь, - на серию блогов умелого расследователя: «Обломки дисковидного НЛО лежат на горе Холатчахль (на перевале Дятлова)!», «Огромные животные из древности живы и сегодня!», «В джунглях Амазонки лежит огромный НЛО, размером с 10 этажный дом?», «Огромный звездолет потерпел аварию на Марсе?», «Загадка Непала. Огромный НЛО разбился в русле реки Гандак?», «Огромный шаровидный НЛО лежит в Антарктиде?», «Огромный ромбовидный НЛО разбился в Антарктиде», «У берега реки Кимчу, район падения Тунгусского метеорита, лежит НЛО?», «Охота на неуловимую Несси. Самое загадочное существо Земли найдено?», «Чудо! На эксгумированных останках солдата РККА найдены нерукотворные иконы!» и т. д.

Очень важно, что, в отличие от презренного диспетчера Карлоса, своими неизменно успешными расследованиями радиолюбитель Валентин занимается на голом энтузиазме, за идею, поэтому и веры ему больше, и платить ему ничего не надо. И так верят.

Василий Рыбников