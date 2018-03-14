"Испанский диспетчер" получил от россиян $48 тысяч за фейк про украинский самолет рядом с MH17

Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, которые подтверждают связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные.

Журналисты нашли человека так называемого "испанского диспетчера", которого массово цитировали российские СМИ на тему "украинского следа" в катастрофе рейса MH17.

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Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту "Борисполь" и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малайзийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество. Об этом говорится в расследовании радио Свобода и группу румынских журналистов RISE Project.

Напомним, после того, как рейс MH17 был сбит в небе над Донбассом, российская пропаганда активно приумножала различные версии катастрофы. Одна из них базировалась на сообщениях "испанского диспетчера", который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today за несколько месяцев до трагедии.

Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем $48 тыс. из российских источников, как плату за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, которые подтверждают связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с сотрудниками Russia Today. Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. В RT отрицают, что когда-либо осуществляли такие платежи.

История про "испанского диспетчера" была использована также и президентом России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном: глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.

Справка УНИАН. Авиалайнер «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура был сбит в небе над Донецкой областью, захваченной поддерживаемыми Россией боевиками, 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые были в самолете. Около двух третей из них были граждане Нидерландов, и Украина передала расследование этому государству.

Совместная следственная группа под руководством Нидерландов пришла к выводу, что пассажирский самолет «Боинг» был сбит с территории, контролируемой пророссийскими боевиками, а установка «Бук» была доставлена туда из России, и затем ее увезли обратно в Россию.