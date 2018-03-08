«Американские друзья Украины» назвали критически важные для Киева реформы

Дипломаты и эксперты призвали украинское правительство создать независимый антикоррупционный суд.

Американская Сеть Друзей Украины (Friends of Ukraine Network), в которую входят известные американские эксперты и дипломаты, назвала ряд критически важных для Украины антикоррупционных реформ.

Читайте такжеПорошенко: темпы реформ в Украине впечатляютСоответствующее заявление сети обнародовано на сайте проекта US-Ukraine Fundation. Отмечается, что за последние четыре года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие два десятилетия, однако ей нужно проявить «более крепкое лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сфере».

«Друзья Украины» решительно призвали Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям по ряду приоритетов. В частности: созданию независимого антикоррупционного суда, содействию работе САП и НАБУ (и прекращению «политически мотивированных нападений на них»); реформированию и обновлению НАПК; отмене дискуссионного положения антикоррупционного закона, требующего от антикоррупционеров подавать декларации; отмены или ограничения депутатской неприкосновенности.

Отмечается, что в 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы, и политикам не следует ссылаться на это как на оправдание задержки или компрометации этих и прочих реформ.

С приближением к выборам 2019 года также будет необходимо, как подчеркивается, реформировать избирательную систему, включая реформы финансирования избирательных кампаний.

Заявление подписали, в частности, аналитик Atlantic Council Андерс Ослунд, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер, бывший посол США в Украине Уильям Миллер, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор и прочие.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 марта приняла в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (регистрационный номер 7440), внесенном президентом в парламент 22 декабря. Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует принятие законопроекта во втором чтении в апреле.

По словам председателя НАБУ Артема Сытника, принятие закона об антикоррупционном суде до конца марта позволит создать его до конца текущего года. Международные партнеры Украины и общественные организации ранее высказали претензии к законопроекту, в частности - из-за ограничения роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей.

По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимой для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.