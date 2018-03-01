Рада приняла закон об антикоррупционном суде в первом чтении

За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (регистрационный номер 7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеХолодницкий убежден, что Антикоррупционный суд в Украине в этом году не заработаетКак передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутатов. Из фракции "БПП" проголосовал 101 народный депутат, "Народного фронта" - 67, от Радикальной партии - 14, "Самопомочи" - 22, "Батькивщины" - 19, Оппозиционного блока - 2, группы "Воля народа" - 8, группы "Видродження" - 15.

Законопроектом Высший антикоррупционный суд определяется как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Специализированный антикоррупционный суд должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, содержащих коррупционную составляющую.

В законопроекте предлагается возложить на Высший антикоррупционный суд рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, определенных коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 УК Украины), так и в отношении других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство преступлений.

В пояснительной записке сказано, что такой подход обеспечит рассмотрение Высшим антикоррупционным судом уголовных производств о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (статья 209 УК Украины), если легализация (отмывание) будет касаться доходов, полученных в результате совершения именно коррупционных преступлений, а не вследствие любых других преступлений, не связанных с коррупцией. При таком подходе Высшему антикоррупционному суду будут подсудны и такие, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, преступления, как создание преступной организации (статья 255), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (статья 256), если они будут связаны с коррупцией.

Законопроектом предлагается установить, что Высшему антикоррупционному суду будут подсудны коррупционные и связанные с коррупцией преступления, если размер предмета преступления (предметов преступлений) или причиненного им (ими) вреда в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на время совершения преступления (преступлений). При этом также предполагается установить, что другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда. Исключение составят производства относительно коррупционных преступлений, совершенных судьями или работниками Высшего антикоррупционного суда (такие производства не будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом), и случаи, когда в результате отводов, заявленных судьям, невозможно будет создать состав суда - в таком случае судебное разбирательство уголовного производства в первой инстанции предлагается возложить на апелляционный суд, юрисдикция которого распространяется на город Киев.

Законопроектом предполагается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины. При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах - должности антикоррупционных судей или на местах - следственных судей в антикоррупционных уголовных производствах, учитывая возможную загрузку и риск влияния региональных элит. Законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440). Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Всего в ВР было зарегистрировано пять проектов законов о Высшем антикоррупционном суде (№7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) и два о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде (№7441, 7441-1).

Сегодня, 1 марта, ВР включила в повестку дня и начала рассмотрение всех 5 законопроектов о Высшем антикоррупционном суде.