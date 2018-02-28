В ГПУ заявляют, что заочного расследования в отношении Сергея Клюева не было

В ведомстве уверяют, что никаких обращений по поводу дополнительных материалов от европейских структур в отношении Клюева не поступало.

Заочного расследования в отношении народного депутата Украины Сергея Клюева не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Евгений Пикалов на заседании Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

«Заочного расследования в отношении Сергея Клюева, по моим сведениям, не было», - сказал он.

Народный депутат Украины Светлана Залищук (фракция «БПП») отметила, что «сегодня послами ЕС уже принято решение, и это решение должны подтвердить министры, но все равно ждать другого решения не приходится, поэтому мы можем говорить по сути сегодня о факте снятия санкций и размораживания активов» Сергея Клюева.

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Она подчеркнула, что «были санкционные списки по 22 лицам из окружения бывшего президента Виктора Януковича».

По словам Залищук, «за эти несколько лет были сняты санкции с 8 человек».

«За последний год были сняты (санкции - УНИАН) с двух ключевых лиц, приближенных к Януковичу, - Юрия Иванющенко и Сергея Клюева, который был реальным владельцем ООО «Танталит», а соответственно, «Межигорья», - подчеркнула она.

В ответ Пикалов заявил, что «орган досудебного расследования считает, что подозрение Клюеву является обоснованным».

Он заверил, что никаких обращений по поводу дополнительных материалов от европейских структур в отношении Клюева не поступало.

Пикалов сообщил, что решение Европейского суда справедливости в отношении Клюева не касалось того, что в его действиях есть признаки преступления, а Евросуд исследовал исключительно обоснованность действий институтов ЕС, а именно Совета ЕС, который принимал решение о продлении действия санкций в отношении Клюева.

По его словам, суд пришел к выводу, что в 2015 и 2016 годах решения Совета ЕС были обоснованными, а в 2017 году Совет ЕС недостаточно исследовал разногласия в позициях стороны и обвинения.

Представитель Генпрокуратуры утверждает, что «никакого несвоевременного или неполного информирования стороны ЕС с нашей стороны не было».