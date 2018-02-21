Суд ЕС отменил решение о введении санкций против Сергея Клюева

По мнению суда, Совет ЕС сделал ошибку, не приняв во внимание приведенные Клюевым доказательства и аргументы.

Общий суд ЕС отменил решение Европейского Союза от марта 2017 года о введении санкций против Сергея Клюева.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение сегодня обнародовал Общий суд ЕС.

«Общий суд отменяет акты с марта 2017 года, которыми продлеваются ограничительные меры, введенные для Сергея Клюева до 6 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, суд отметил, что действие актов от 2017 года в отношении Клюева «сохраняется до даты окончания срока подачи апелляционной жалобы или, если апелляция будет подана в течение этого периода, до даты отклонения этой апелляции».

Читайте такжеИнтерпол больше не разыскивает Андрея Клюева - СМИВ частности, суд пришел к выводу, что Совет ЕС сделал ошибку в оценке, считая, что не должен принимать во внимание доказательства и аргументы, предоставленные Клюевым.

«Поэтому Общий суд отменяет акты от марта 2017 года в части, касающейся Клюева», - говорится в решении.

Общий суд постановил, что отмена актов от 2017 года не вступит в силу до даты окончания срока подачи апелляционной жалобы, или, если апелляция будет подана в течение этого периода, до даты отклонения этой апелляции.

В суде также сообщили, что иски об отмене актов от октября 2015 года и 2016 года отклонены.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз ввел санкции против бывших украинских чиновников в марте 2014 года и продлевал их каждый год. Ограничительные меры были введены за злоупотребление государственными фондами. Сергей Клюев был включен в список как брат экс-главы Администрации президента Андрея Клюева. Ряд лиц, находящихся в санкционном списке, обратились в Общий суд ЕС с жалобами.

28 января 2016 года Общий суд ЕС уже аннулировал меры против Клюева, введенные на период с 6 марта 2014 года до 5 марта 2015 года.