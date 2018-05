Явка украинцев на выборах превысила 20%

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13 часов 50 минут 26 октября.

Информация о ходе избирательного процесса есть пока по 175 округам из 198. «Сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий», - поясняют в ЦИК.

Наименьшая явка избирателей кроме Донецкой и Луганской областей, где проходит антитеррористическая операция, в Одесской области – 14,45% и Черновицкой – 16,70%. Самыми активными пока являются избиратели в Кировоградской области 26,25%, Черкасской – 24,95%, а также в Хмельницкой области – 24,54%.

