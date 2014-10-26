Почти 40 нарушений на выборах касаются клеветы и незаконной агитации – МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, больше всего таких нарушений зарегистрировано в Киеве, в Николаевской, Винницкой, Одесской и Харьковской областях.

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По информации Ярового, сообщения касались преимущественно незаконной агитации и клеветы.

Ранее в дежурную часть Николаевского городского управления милиции поступило более 10 анонимных сообщений по телефону. Лица, которые звонили, сообщали адреса или номера участков, на которых якобы произойдут взрывы или взорвутся газопроводы.