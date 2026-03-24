В Украине потеплеет до +19°: синоптики рассказали, когда наступит почти лето

В ближайшие дни украинцев порадует тепло. Местами температура будет подниматься до +19°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 24-27 марта атмосферное давление будет постепенно снижаться, однако осадков не ожидается. Лишь на юго-востоке страны местами пройдет небольшой дождь.

Северо-восточный ветер принесет прохладный воздух, из-за чего ночью местами будет мороз. Исключение – юг Украины, где ночью будет плюсовая температура. С 26 марта уже по всей Украине ночью будет "плюс".

Видео дня

"Днем прогнозируем постепенное потепление до +11°...+19°", – порадовали прогнозом в Укргидрометцентре.

Ранее в Укргидрометцентре также рассказали о потеплении в Киеве.

В ближайшие дни температура в столице поднимется до комфортных +16°, а в области местами достигнет даже +19°.

Синоптики отмечают, что с 24 по 28 марта в Киевской области ожидается стабильное потепление. Впрочем, еще 24–25 марта ночью возможны небольшие заморозки, поэтому придется немного подождать.

Уже с 26 марта ночная температура повысится и будет держаться в пределах +2°…+7°. В дневные часы тепло будет ощущаться значительно сильнее: если в начале периода столбики термометров будут показывать +11°…+16°, то в конце недели воздух прогреется до +14°…+19°.

В самом Киеве также будет наблюдаться постепенное повышение температуры. Ночью ожидается от +1° до +6°, а днем – в пределах +13°…+16°.

