В Украине ожидается ветреный и прохладный день, в ряде областей еще и дождливый.

В четверг, 18 сентября, в Украине будет прохладно и ветрено, а также в ряде областей пройдут дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что атмосферный фронт с дождями и низкими градусами переместится в восточном направлении. Поэтому запад, север и значительная часть центральных областей уже будут освобождаться от дождевых облаков и увидят солнышко. В то же время на Левобережье пройдут дожди и похолодает.

В четверг максимальная температура воздуха в Украине составит +15...+20 градусов, говорит синоптик.

"Особенность завтрашнего дня - порывистый, до сильного, ветер северных направлений, осторожно!" - предостерегла она.

В Киеве 18 сентября уже будет без дождя, однако ожидается некомфортный порывистый ветер. В течение дня температура максимально повысится до +19 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр также прогнозирует, что с 18 сентября погода в столице начнет стабилизироваться. Ожидается, что уже 19 и 20 сентября в Киеве будет сухо.

Сегодня и завтра в столице температура упадет до +16°...+21°, а потом снова потеплеет, особенно 20 числа: ночью будет +11°, а днем ожидается почти безоблачная погода с температурой +23°.

