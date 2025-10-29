В Укргидрометцентре сообщили, какой будет температура и осадки в последний осенний месяц.

В этом году погода в ноябре в Украине будет почти в пределах нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным специалистов, средняя за месяц температура будет на уровне 1,6-7,5 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше нормы, а в восточных областях - норма.

Что касается осадков, то в ноябре их ожидается 34-77 мм, а в Карпатах местами 100 мм, что составляет 80-100 % нормы.

Видео дня

Погода в ноябре 2025 - прогноз на месяц

Во второй половине ноября в Украине ожидается период более прохладной погоды. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, в целом ноябрь будет теплее средних многолетних показателей. "На востоке будет прохладнее, а на западе - теплее", - пояснила синоптик.

Она добавила, что температурный режим в течение месяца будет меняться. "Будет период прохладной погоды. По расчетам, это где-то вторая половина месяца. Будет более прохладная. И особенно это восток или левобережная часть территории Украины. А на западе остается практически весь месяц в теплой воздушной массе", - отметила Голеня.

На вопрос о том, какой будет погода в начале месяца, эксперт сказала, что она "будет примерно такой же, как сейчас".

Что касается осадков, то, по прогнозу, их количество ожидается близким к норме, хотя в отдельных регионах возможен небольшой дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: