16-18 сентября характер погоды в Украине изменится.

Украинцев ждет определенное похолодание, впрочем это еще не окончательное прощание с теплом, будут колебания. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, что на западе страны уже стало прохладно и начались осенние дожди, поэтому когда осень доберется и до всей остальной части Украины, он отметил, что 16-18 сентября характер погоды в Украине постепенно изменится.

"16 сентября давление постепенно будет падать, слабо. В большинстве областей осадков еще не ожидаем. Только в западных и Житомирской областях атмосферный фронт с запада в дневные часы обусловит кратковременные дожди", - сказал синоптик.

17-18 сентября давление будет интенсивно падать и на большей части территории страны дождей значительно больше. "Рассчитываем на умеренные, местами значительные дожди. В южной части возможны даже грозы", - рассказал Семилит.

Он пояснил, что погоду с дождями будут вызывать атмосферный фронт и циклон, который 18 сентября образуется над южной частью Украины. "Только в западных областях 18 сентября дожди будут прекращаться. Ночная температура не будет испытывать таких ощутимых изменений", - отметил эксперт и добавил, что 18 сентября в Украине дневная температура снизится до +16°...+22°.

На уточнение, можно ли говорить о том, что 18 сентября по всей стране наступит похолодание, которое будет уже неотвратимым, Семилит отметил, что это снижение температуры произойдет за счет поступления атмосферного фронта с осадками.

"А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть", - сказал синоптик.

Да, теплые дни еще будут, что будет обусловлено этими колебаниями. "Сейчас поступил атмосферный фронт, который обуславливает вот такое похолодание. Но впоследствии все же приземный слой воздуха еще будет прогреваться таким осенним солнцем, но не до очень высоких значений температуры. То есть до +25°...+27° местами", - пояснил Семилит.

Отвечая на вопрос, на западе также еще может потеплеть, он отметил, что там "тоже могут быть такие высокие значения, до +25°...+27°".

Осень в Украине - прогноз

Как сообщалось, ранее Вера Балабух, заведующая Отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отметила, что в этом году осень будет несколько теплее нормы.

По ее словам, самым теплым будет сентябрь, но и в октябре и ноябре температура, вероятно, также будет превышать типичные для этих месяцев значения.

