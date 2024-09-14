В частности в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах.

На востоке Румынии погибли по меньшей мере четыре человека после того, как проливные дожди вызвали наводнения. Об этом сообщила служба реагирования на чрезвычайные ситуации страны, передает Reuters.

Также известно, что уровень воды в реках поднялся в нескольких других странах Центральной и Восточной Европы после сильных дождей. В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение дождей, в результате чего власти Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, южной Германии и части Австрии вынуждены находиться в состоянии готовности к чрезвычайным ситуациям.

В Reuters добавили, что в некоторых городах вдоль чешско-польской границы власти провели эвакуацию, ведь реки поднялись выше уровня тревоги, а в столице Чехии, Праге, которая пострадала от катастрофических наводнений в 2002 году, возвели противопаводковые барьеры.

В то же время в управлении по чрезвычайным ситуациям Румынии отметили, что в стране от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах. Также румынский премьер-министр Марчел Чолаку поехал в пострадавший уезд Галац, где нашли четырех погибших людей.

Также на кадрах, которые показали местные телеканалы, можно увидеть улицы, которые затоплены мутной водой, илом и мусором, а спасатели выводили жителей в безопасное место. В агентстве по управлению водными ресурсами Министерства охраны окружающей среды Румынии сообщили, что менее чем за 24 часа в этом районе выпало более 150 литров осадков на квадратный метр.

В то же время в польском городе Глухолазы пожарные сложили сотни мешков с песком вдоль разлитой реки, а некоторые жители были эвакуированы из своих домов.

Наводнения в мире - последние новости

Как писал УНИАН, наводнения затопили Вьетнам, количество жертв тайфуна "Яги" перевалило за 60 человек. Известно, что тайфун "Яги", самый мощный шторм, обрушившийся на Азию в этом году, продолжает уносить жизни. В частности большинство людей погибли из-за оползней и внезапных наводнений. 752 человека получили ранения.

Также сообщалось, что сильные наводнения охватили священный город Медина в Саудовской Аравии. Видео, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые забрали несколько автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: