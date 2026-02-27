До -13° и снова мокрый снег: синоптик дал неутешительный прогноз на март

Только в третьей декаде марта начнется постепенное повышение температуры до устойчивых показателей выше 0°.

В марте украинцев еще ждут морозы и мокрый снег. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, стихийных бедствий в первый весенний месяц не ожидается. Погода в целом будет соответствовать норме, однако не без "нюансов".

Начало месяца будет теплее, чем обычно. Возможны дожди и мокрый снег. Снег постепенно будет таять, а местами будет появляться туман.

С 9 по 13 марта ожидается похолодание. Особенно холодно будет на севере и востоке страны - ночью температура здесь опускаться до -10°...-13°, а днем будет около 0°.

В дальнейшем, до 17-19 марта, температура постепенно будет расти, особенно на западе и юге страны. Вместе с потеплением в Украину придут дожди, иногда с мокрым снегом.

А уже в третьей декаде марта начнется постепенное повышение температуры до устойчивых показателей выше 0°. Теплее всего, по словам Кибальчича, будет на крайнем западе и юге Украины.

Синоптик предупреждает, что в некоторых местах может быть наводнение. Но в целом количество осадков и средняя температура будут близки к обычным многолетним значениям. На западе и юге - выше нормы на 1-2 градуса.

Погода в марте 2026 - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается в пределах +1°...+7°. Осадков по Украине выпадет 80-100% от нормы.

