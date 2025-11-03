В ряде областей 4 ноября похолодает и пройдет дождь.

Сегодня, 3 ноября, в Украине ожидается самый теплый день из ближайшей перспективы, а уже завтра, 4 ноября, в ряде областей похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра на западе и севере Украины ожидается дождь, обусловит осадки холодный атмосферный фронт. Также небольшие дожди - в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях", - рассказала эксперт по погоде.

На остальной территории Украины, по ее данным, 4 ноября будет сухо.

Температура воздуха в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях снизится до +9...+13 градусов. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет тепло, +12...+16, а на юге местами до +18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 4 ноября небо покроется облаками, похолодает до +10 и ожидается дождь.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что после 9 ноября в Украине ожидается похолодание. Температура снизится на 4-8 градусов.

В то же время в ближайшие дни столбики термометров еще покажут +10°...+16°, на юге - до +16°...+19°. В течение 6-8 ноября погода еще будет стабильной, но уже с 9 ноября придет похолодание с севера.

