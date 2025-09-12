В сентябре температура будет выше, чем обычно.

В этом году осень будет несколько теплее нормы. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

По ее словам, в сентябре уже вероятны заморозки. "Заморозки в сентябре - довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег", - говорит эксперт.

Также, по словам Балабух, типичной чертой осени являются затяжные дожди, однако сказать, какими они будут в этом году, заранее невозможно.

Метеоролог сообщила, что в течение осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы. Самым теплым будет сентябрь, но и в октябре и ноябре температура, вероятно, также будет превышать типичную для этих месяцев температуру.

Бабье лето, когда после устойчивого похолодания среднесуточная температура повышается до +15, также будет. "Однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов, - сказать с такой заблаговременностью невозможно. Ведь прогноз величины температуры воздуха дается только за 5 суток", - резюмировала эксперт по погоде.

Погода в сентябре - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, средняя за месяц температура в сентябре 2025 года ожидается +13°...+18°, что близко к норме. Осадков в Украине выпадет 37-76 мм, что составляет 80-120% от нормы.

