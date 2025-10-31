На выходных по всей стране будет тепло, а дожди вероятны лишь в нескольких областях.

Первые дни ноября в Украине будут теплыми, с солнцем и почти без дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, начало месяца "подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком".

"В дневные часы максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, на юге и западе Украины +12...+17 градусов!" - спрогнозировала Наталья Диденко.

Видео дня

В большинстве областей, по ее данным, будет преобладать сухая погода, много где с солнцем. Только 1 ноября небольшие дожди вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Погода в Киеве

"В Киеве ноябрь дебютирует теплой погодой", - порадовала синоптик.

Ожидается сухая погода, а в течение дня температура воздуха составит +11...+13 градусов.

Погода в ноябре - прогноз на месяц

В ноябре в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но во второй половине месяца ожидается похолодание. Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, теплее всего - на западе, прохладнее всего - на востоке. Первая половина ноября обещает оставаться относительно теплой, похожей на конец октября, а впоследствии ожидается период более прохладной погоды, особенно на Левобережье.

Осадков прогнозируется в пределах нормы, хотя местами возможен небольшой дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: