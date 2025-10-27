Прохладнее всего будет на востоке.

В ноябре ожидается период прохладной погоды - во второй половине месяца. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Она отметила, что ноябрь в большинстве областей Украины в целом будет "выше нормы". "От 1-го до 2-х градусов. Запад - даже теплее, а восток - близко к норме. То есть на востоке будет прохладнее всего, а на западе - теплее всего. И промежуточная зона между ними - это где-то 1,5 градуса, 1-2 градуса выше нормы", - сказала эксперт.

Голеня отметила, что погода в ноябре не будет однородной. "Будет период прохладной погоды. По расчетам, это где-то вторая половина месяца. Будет более прохладная. И особенно это восток или левобережная часть территории Украины. А на западе остается практически весь месяц в теплой воздушной массе", - рассказала метеоролог.

На уточнение относительно погоды в первой половине ноября она отметила, что она будет примерно такой же, как сейчас.

Относительно осадков в ноябре, то они пока ожидаются близкими к норме. В то же время, по некоторым расчетам, может быть и дефицит осадков, несколько ниже нормы.

"В принципе, начало ноября, особенно первая декада, якобы должно быть теплым... Вторая половина, скорее, будет прохладной. Может, там среднесуточная (температура - УНИАН) в какой-то период будет и ниже нормы", - сказала Голеня.

Погода в Украине меняется - прогноз

Как сообщал УНИАН, предполагается, что на этой неделе, на границе октября и ноября, погода в Украине резко изменится: дожди и ветер заменит заметное потепление.

Так, в частности 1 и 2 ноября должно быть без осадков. На западе Украины воздух может прогреться до 15-20 градусов тепла. На юге также будет тепло - до +14-17 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке останется прохладная погода.

