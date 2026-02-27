Наконец-то весна: в Гидрометцентре рассказали о мартовском потеплении в Украине

Первая декада марта пройдет с дефицитом осадков.

Переход между февралем и мартом будет достаточно плавным, среднемесячная температура ожидается от +1° до +7°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"Среднемесячная температура ожидается от 1 до 7 градусов тепла, что в целом в пределах нормы. В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях может быть на 1,5-2,5 градуса выше нормы", - рассказала она о марте.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 миллиметров. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами 60-98 миллиметров. В целом, это в пределах нормы, но "по нижней градации - 80% до 100 от нормы".

Погода в марте - какой будет первая декада

В то же время первая декада марта пройдет с дефицитом осадков, ведь будет преобладать антициклональный характер погоды. В Украину будут поступать более теплые воздушные массы, дневные максимумы будут достаточно комфортными.

Температурные показатели в первые дни марта ожидаются плюсовыми в дневные часы и с небольшим минусом ночью. "В целом это -2°...-8° ночью, а днем 0°...+6°. Теплее только в западных областях и южной части страны. Там днем уже +5°…+11°, то есть такие настоящие весенние температуры. Но ночью - все равно небольшой минус даже в этих регионах может сохраняться", - отметила Птуха.

Погода в марте во второй декаде

Во второй декаде марта уже могут происходить более ощутимые изменения, могут приходить атмосферные фронты.

"В марте еще могут быть проявления достаточно контрастной погоды, поэтому нужно следить за прогнозами", - сказала эксперт.

Скоро ли мы избавимся от снега - ответ синоптика

На уточнение, скоро ли исчезнет снег, синоптик отметила, что в настоящее время происходит постепенное таяние снега. Она подчеркнула, что это хорошо, что нет резких повышений температуры, ведь на территории Украины достаточно много снега, поэтому если бы он интенсивно таял, могли бы быть негативные последствия, особенно с гидрологической точки зрения.

"Сейчас есть определенные локальные подтопления, но наши гидрологи следят, предупреждения на сайте публикуются. Но пока большинство процессов проходят в пределах нормы, как раз в начале этого весеннего половодья", - сказала Птуха.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что температура в конце февраля и в начале марта повысится по всей стране, а осадков почти не будет.

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что с 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание. Впрочем, по ее словам, уже со 2 марта - потепление.

