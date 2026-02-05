Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: что будет с погодой (инфографика)

По городу и области объявили I уровень опасности.

В Харькове и Харьковской области на сегодня, 5 февраля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 5 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

5 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области осадков не ожидается. Сохранится гололед, на дорогах – гололедица. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха 6–11° мороза. В Харькове сегодня также без осадков, гололед и обледенение на дорогах. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха 8–10° мороза.

6 февраля в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 11–16° мороза, днем 4–9° мороза.

7 февраля будет облачная погода. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 3–8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

