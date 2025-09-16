Во многих областях днем будет всего +15°...+20°.

В среду, 17 сентября, погода во многих областях Украины испортится. Везде, кроме востока и юго-востока пройдут дожди и снизится температура. Местами осадки будут сильными и с грозами. Столбики термометров на западе, севере и местами в центре покажут +15°...+20°, а на остальной территории будет +20°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°, дождь.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +9°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +9°, днем +19°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Тернополе 17 сентября ночью будет +10°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +10°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +19°, пасмурно, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +24°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.

В Полтаве - пасмурно, дождь с грозой, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 17 сентября - пасмурно, сильный дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь с грозой, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +11°...+25°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +25°.

17 сентября - какой праздник, приметы

17 сентября- священномученика Вавилы. Если утром в этот день туман, то днем должна быть хорошая погода.

Вас также могут заинтересовать новости: