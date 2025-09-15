В столице ожидается солнечная и суха погода.

Во вторник, 16 сентября, в Киеве ожидается один из самых теплых дней из ближаших. Температура в столице повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем, а уже со среды станет прохладнее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +12°, а днем воздух прогреется до роскошных +25°. Ожидается практически безоблачная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Атмосферное давление пониженное и продолжит медленно снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, 5-10 м/с.

Видео дня

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +11°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +10°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +10°, днем +21°, дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+24°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +11°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 16 сентября - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +13°...+24°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +8°, днем +24°.

Вас также могут заинтересовать новости: