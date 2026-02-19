В Днепре I уровень опасности: что будет с погодой сегодня (график)

В Днепре на сегодня, 19 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Синоптики предупреждают, что в городе и по Днепропетровской области ожидается гололед, а на дорогах гололедица.
Кроме того, сегодня порывы западного ветра достигнут 15-20 м/с.
Из-за этого во всей Днепропетровской области объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Днепре
19 февраля в Днепропетровской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой снег. Утром гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура по области 0°...-5°, а в Днепре термометры в течение суток будут показывать -3°...-5°.
Сегодня, по данным синоптиков, на погоду будет влиять южный циклон. 20 февраля днем будет теплее всего. Ожидается, что температура повысится до +8°. В течение 20-21 февраля перемещение очередного южного циклона и его атмосферных фронтов вызовет осадки различной фазы, возможен туман.