В Днепре I уровень опасности: что будет с погодой сегодня (график)

Синоптики объявили предупреждение и для жителей Днепропетровской области.

В Днепре на сегодня, 19 февраля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что в городе и по Днепропетровской области ожидается гололед, а на дорогах гололедица.

Кроме того, сегодня порывы западного ветра достигнут 15-20 м/с.

Из-за этого во всей Днепропетровской области объявлен I уровень опасности, желтый.

19 февраля в Днепропетровской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой снег. Утром гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура по области 0°...-5°, а в Днепре термометры в течение суток будут показывать -3°...-5°.

Сегодня, по данным синоптиков, на погоду будет влиять южный циклон. 20 февраля днем будет теплее всего. Ожидается, что температура повысится до +8°. В течение 20-21 февраля перемещение очередного южного циклона и его атмосферных фронтов вызовет осадки различной фазы, возможен туман.

