Геомагнитная обстановка в последние дни стабилизировалась.

В четверг, 9 октября, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка - магнитной бури не будет. Об этом сообщает Британская гелогическая служба.

Эксперты предупреждают, что сохраняется возможность выброса корональной массы, но вероятность этого довольно низкая.

"В целом, ожидаются условия от спокойных до активных, с вероятностью достижения уровня магнитной бури уровня G1 в случае значительного воздействия выброса корональной массы", - говорится в прогнозе.

Магнитные бури - как защитть организм

Магнитные бури — это явление, возникающее из-за активных выбросов на Солнце, когда потоки заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с её магнитным полем. В такие периоды у многих людей может ухудшаться самочувствие: появляется усталость, головная боль, раздражительность, скачет давление.

Чтобы минимизировать влияние бурь, обычно советуют больше отдыхать, избегать стресса и физического перенапряжения. Полезно пить больше воды, отказаться от кофеина и алкоголя, включить в рацион овощи, рыбу и продукты, богатые магнием и калием. Людям с хроническими заболеваниями важно принимать назначенные препараты и контролировать давление или пульс.

