Во вторник, 16 августа, геомагнитная обстановка ожидается нестабильной. По оценкам специалистов, Kp-индекс поднимется до 5,3, что соответствует магнитной буре уровня G1 - слабой, но ощутимой. Это уже третий день подряд, когда возмущения магнитного поля сохраняются после предыдущей активности.
Такие условия могут вызвать небольшие сбои в работе радиосвязи, навигации и спутниковых систем. Люди с чувствительной реакцией на метеоусловия могут испытывать головные боли, слабость, перепады давления или повышенную утомляемость.
Согласно отчётам NOAA и анализам солнечной активности, усилению способствует повышенная скорость солнечного ветра и возможное влияние вспышек.
Людям, чувствительным к подобным условиям, стоит больше отдыхать, пить достаточной жидкости, отказаться от алкоголя, избегать стресса и нагрузки. Вместо этого рекомендуют больше вермени проводить на свежем воздухе и прогуливаться перед сном.
По прогнозу, geomag, в течение 17 и 18 сентября геомагнитная активность должнпа постепенно ослабнуть.
Напомним, новая магнитная буря началась еще 14 сентября. Ее источником стала корональная дыра на Солнце, выброс из которой достиг нашей планеты.