На Гавайях произошло землетрясение и началось извержение вулкана Килауэа (фоторепортаж, видео)

В обсерватории продолжают следить за стремительно меняющейся ситуацией.

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 4,4 и началось извержение вулкана Килауэа. Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) повысила уровень опасности вулкана до красного. Ситуация стремительно развивается.

Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на заявление HVO.

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Местные власти советуют жителям и туристам в Вуд-Вэлли, Пахала, Наалеху и Оушен-Вью оставаться в помещениях, чтобы избежать воздействия пепла. Последнее извержение этого вулкана произошло в 2018 году.

«Началось извержение. Ситуация стремительно развивается, и HVO сделает еще одно заявление, когда появится больше информации», - сказали в обсерватории.

Гражданская оборона также заявила, что землетрясение магнитудой 4,4, которое произошло сегодня на южном фланге Килауэа, было недостаточным, чтобы вызвать цунами.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R — USGS Volcanoes? (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

Извержение вулкана Этна в Италии

В Италии на острове Сицилия 14 декабря начал извергаться вулкан Этна.

Как сообщается, извергаться вулкан начал еще 13 декабря - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.

По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частичек пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.