На Гавайях произошло землетрясение и началось извержение вулкана Килауэа (фоторепортаж, видео)

В обсерватории продолжают следить за стремительно меняющейся ситуацией.

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 4,4 и началось извержение вулкана Килауэа. Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) повысила уровень опасности вулкана до красного. Ситуация стремительно развивается.

Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на заявление HVO.

Местные власти советуют жителям и туристам в Вуд-Вэлли, Пахала, Наалеху и Оушен-Вью оставаться в помещениях, чтобы избежать воздействия пепла. Последнее извержение этого вулкана произошло в 2018 году.

«Началось извержение. Ситуация стремительно развивается, и HVO сделает еще одно заявление, когда появится больше информации», - сказали в обсерватории.

Гражданская оборона также заявила, что землетрясение магнитудой 4,4, которое произошло сегодня на южном фланге Килауэа, было недостаточным, чтобы вызвать цунами.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R