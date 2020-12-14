В Италии началось извержение вулкана Этна (фото, видео)

17:01, 14 декабря 2020
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Этна - крупнейший действующий вулкан Европы.

На Сицилии начал извергаться вулкан / фото REUTERS
На Сицилии начал извергаться вулкан / фото REUTERS

В Италии на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, извергаться вулкан начал еще 13 декабря - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.

По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частичек пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.

Близлежащие деревни засыпает пеплом / фото REUTERS
Близлежащие деревни засыпает пеплом / фото REUTERS

По данным телеканала Дождь,  вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 100 метров, а шлейф пепла на высоту около пяти километров.

Так Этна выглядит из космоса / фото NASA
Так Этна выглядит из космоса / фото NASA

Вулкан Этна: что о нем известно

  • Этна - наиболее высокий действующий вулкан в Европе.
  • На 2018 год высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.
  • Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров. Таким образом, Этна - самый большой активный вулкан Италии, превосходящий своего ближайшего "соперника" - Везувий - более чем в 2,5 раза.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: видеовулканфотоизвержение вулкана
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