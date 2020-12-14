В Италии началось извержение вулкана Этна (фото, видео)
Этна - крупнейший действующий вулкан Европы.
В Италии на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, извергаться вулкан начал еще 13 декабря - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.
По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частичек пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.
По данным телеканала Дождь, вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 100 метров, а шлейф пепла на высоту около пяти километров.
Вулкан Этна: что о нем известно
- Этна - наиболее высокий действующий вулкан в Европе.
- На 2018 год высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря.
- Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров. Таким образом, Этна - самый большой активный вулкан Италии, превосходящий своего ближайшего "соперника" - Везувий - более чем в 2,5 раза.
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