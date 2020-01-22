Синоптики предупредили жителей Флориды об осадках в виде игуан

13:04, 22 января 2020
18
0

Во время холодной погоды замерзшие игуаны падают с деревьев.

Во Флориде "замораживаются" игуаны / twitter.com/MaxineStreicher
Во Флориде "замораживаются" игуаны / twitter.com/MaxineStreicher

На юге американского штата Флорида в ближайшее время возможны осадки в виде игуан.

Восток Бразилии пострадал от сильных дождей

21 января Национальная служба погоды Майами опубликовала предупреждение о необычных осадках в Twitter, передает The New York Times

Во время холодной погоды замерзшие игуаны, для которых Флорида - не родной край, теряют хватку и падают с деревьев, на которых обитают.

"Размораживаются" игуаны, когда температура воздуа становится выше. 

Напомним, в Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#Флорида
Читайте также
Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото) Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)
Бездомная хаски с необычными глазами прославилась в сети и нашла новую семью (фото) Бездомная хаски с необычными глазами прославилась в сети и нашла новую семью (фото)
В Австралии вомбаты спасли от пожаров тысячи животных В Австралии вомбаты спасли от пожаров тысячи животных
Прощание с жертвами трагедии «Боинга»: Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами» Прощание с жертвами трагедии «Боинга»: Ужасно, что наши ребята прилетели «пассажирами»
Гороскоп на сегодня, 15 января: каким будет день для всех знаков Зодиака Гороскоп на сегодня, 15 января: каким будет день для всех знаков Зодиака
Крещенский сочельник-2020: история и традиции праздника Крещенский сочельник-2020: история и традиции праздника
Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение
Погода в Украине
Виргиния, США
-8°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
62 %
765 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять