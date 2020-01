Синоптики предупредили жителей Флориды об осадках в виде игуан

Во время холодной погоды замерзшие игуаны падают с деревьев.

21 января Национальная служба погоды Майами опубликовала предупреждение о необычных осадках в Twitter, передает The New York Times.

Во время холодной погоды замерзшие игуаны, для которых Флорида - не родной край, теряют хватку и падают с деревьев, на которых обитают.

"Размораживаются" игуаны, когда температура воздуа становится выше.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx#miamipic.twitter.com/rsbzNMgO01