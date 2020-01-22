Синоптики предупредили жителей Флориды об осадках в виде игуан
Во время холодной погоды замерзшие игуаны падают с деревьев.
На юге американского штата Флорида в ближайшее время возможны осадки в виде игуан.
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21 января Национальная служба погоды Майами опубликовала предупреждение о необычных осадках в Twitter, передает The New York Times.
Во время холодной погоды замерзшие игуаны, для которых Флорида - не родной край, теряют хватку и падают с деревьев, на которых обитают.
"Размораживаются" игуаны, когда температура воздуа становится выше.
Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx#miamipic.twitter.com/rsbzNMgO01— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020
Напомним, в Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.
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