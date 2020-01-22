Наводнения и полметра снега: в Испании продолжает бушевать шторм "Глория"

10:54, 22 января 2020
60
0

В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности.

Шторм в Испании / REUTERS
Шторм в Испании / REUTERS

В Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.

По меньшей мере 11 человек погибли в результате непогоды на юге США (видео)

Жертвами непогоды стали как минимум четыре человека, еще 25 ранены, передает Euronews

В муниципалитете Арес-дель-Маэстре намело до полуметра снега. 

В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали семиметровой высоты.

В арагонской провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители одиннадцати деревень остались без электричества.

Напомним, мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер, движется в сторону Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#шторм#Испания
Читайте также
На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю
Гороскоп на 20 января 2020: кому астрологи обещают сегодня удачный день, а кому – неприятности Гороскоп на 20 января 2020: кому астрологи обещают сегодня удачный день, а кому – неприятности
Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре могут грозить проблемы Астролог назвал знаки Зодиака, которым вскоре могут грозить проблемы
На срочную службу 18-летних юношей будут призывать только по собственному желанию На срочную службу 18-летних юношей будут призывать только по собственному желанию
Крещенский сочельник-2020: история и традиции праздника Крещенский сочельник-2020: история и традиции праздника
Безработица в Украине в декабре увеличилась на 17% Безработица в Украине в декабре увеличилась на 17%
Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение
Погода в Украине
Виргиния, США
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
62 %
764 мм
1.8 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять