Наводнения и полметра снега: в Испании продолжает бушевать шторм "Глория"

В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности.

Шторм в Испании / REUTERS

В Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.

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Жертвами непогоды стали как минимум четыре человека, еще 25 ранены, передает Euronews.

В муниципалитете Арес-дель-Маэстре намело до полуметра снега.

В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали семиметровой высоты.

В арагонской провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители одиннадцати деревень остались без электричества.

Напомним, мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер, движется в сторону Франции.