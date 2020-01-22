Наводнения и полметра снега: в Испании продолжает бушевать шторм "Глория"
В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности.
В Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.
По меньшей мере 11 человек погибли в результате непогоды на юге США (видео)
Жертвами непогоды стали как минимум четыре человека, еще 25 ранены, передает Euronews.
В муниципалитете Арес-дель-Маэстре намело до полуметра снега.
В большинстве восточных районов Испании объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали семиметровой высоты.
В арагонской провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов отрезаны от цивилизации. Жители одиннадцати деревень остались без электричества.
Напомним, мощный шторм "Брендан", который принес в Великобританию и Ирландию проливные дожди и сильный ветер, движется в сторону Франции.
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