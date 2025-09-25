Дресс-коды - это не ограничение, а ваш суперинструмент.

Забудьте о старомодных "дресс-кодах" из учебников моды 90-х, ведь в современном мире настоящая элегантность начинается с простых и разумных решений.

Как пишет City Magazine, мода зависит не от цифр в паспорте, а от настроения и уверенности. И хоть эксперты не советуют скрывать возраст, существуют маленькие хитрости, которые сделают ваш стиль моложе и энергичнее. Итак, пять легких правил, которые точно должны сработать:

1. Пропорции решают все

Слишком длинная рубашка или жакет, которые "съедают" половину роста, способны моментально добавить вам лет. Визуально разделите свой силуэт на трети: верх должен составлять одну треть, а низ - две. Эта формула создает идеальную иллюзию стройности.

Если заправите перед рубашки или блузы в брюки или юбку, талия сразу станет четче, а фигура вытянется.

2. Oversize - под контролем

Объемные силуэты выглядят стильно, но без баланса они превращаются в "бабушкино пальто". Если низ широкий - пусть верх будет более облегающим, и наоборот.

Даже в свободном крое всегда подчеркивайте талию - ремнем или визуально с помощью кроя.

3. Рукава говорят больше, чем кажется

Слишком длинные - и вы готовы к роли Шерлока Холмса, слишком короткие - выглядите так, будто одолжили одежду у младшей сестры.

Золотое правило: рукав пиджака или пальто должен заканчиваться на уровне запястья, а манжет рубашки - выглядывать максимум на 2 сантиметра.

4. Низкие сапоги без "обрезанных" ног

Обувь, которая визуально разделяет ногу, может "укоротить" даже идеальную фигуру. Выбирайте брюки или колготки в тон обуви или оставляйте щиколотку открытой. Такая цветная линия вытягивает силуэт лучше любого фильтра.

5. Украшения: правило трех

Блеск это хорошо, но избыточность способна добавить возраста. Элегантность молодит, хаос - наоборот. Используйте максимум три аксессуара одновременно (например, серьги, часы и кольцо). Выберите одну "изюминку" и пусть остальные ее подчеркивают, а не соревнуются с ней.

Ранее УНИАН рассказывал о неожиданной популярности коричневых брюк, которые заполонили модные столицы и подиумы.

