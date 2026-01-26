Этих принципов может придерживаться абсолютно каждая.

Практически любая женщина пытается сделать все, чтобы продлить молодость и красоту, а после 50 лет это особенно важно. Омолаживающий эффект могут давать не только косметологические процедуры, но и правильный стиль в одежде. Узнайте, как выглядеть красиво в 50 лет и старше, чтобы никто не поверил вашей цифре в паспорте.

Как выглядеть элегантно в 50 лет - секреты выбора одежды

Часто женщины в таком возрасте совершают две распространенных ошибки и бросаются из крайности в крайность. Или они начинают прятать свою красоту под безликими "бабушкиными" вещами, или выбирают одежду, которая им совершенно не подходит, из-за чего образ получается нелепым и смешным. Именно поэтому стоит знать, какие вещи женщине нельзя носить после 50 лет, а каким, наоборот, желательно отдавать предпочтение, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Одежда свободного кроя

Обтягивающие вещи не подтягивают фигуру в 50 лет - это надо четко осознавать. Не нужно ничего подчеркивать, скорее всего, вы получите не совсем удовлетворительный результат. Ткань просто будет "врезаться" в бедра или бока, обнажая все "нюансы" телосложения. Любая одежда должна быть уместной и не давить на кожу, а выстраивать архитектуру силуэта. В таком случае свободный крой выглядит гораздо лучше и добавляет элегантности.

Джинсы

Никаких скинни или рваных моделей не должно быть в гардеробе - они, зачастую, смотрятся неуместно для образа женщины в 50 лет и старше. Идеальный вариант - классические прямые модели средней посадки. Сочетать можно с однотонными футболками, рубашками свободного кроя, рубашками из легких натуральных материалов. В данном случае простота сыграет вам в плюс. Если не хватает ярких акцентов, можно надеть красные туфли или накрасить губы алой помадой.

Базовые вещи

Многие стилисты сходятся во мнении насчет того, какой цвет одежды молодит после 50 лет. Как правило, эксперты называют "базовые" оттенки - черный, белый, серый и бежевый. Одежда в такой цветовой гамме в гардеробе должна быть, потому что она как холст - прекрасно сочетается с другими вещами и подходит абсолютно всем. Вам будет достаточно трех футболок - черной, белой и серой, черных брюк и, например, бежевого пальто или тренча, чтобы за две минуты создать элегантный образ.

Заправленная рубашка

Очень часто женщины, ориентируясь на модные тенденции, носят рубашку навыпуск, однако после 50 лет в большинстве случаев ее лучше заправлять. Однако не пытайтесь полностью запихнуть ее в брюки и юбку - попробуйте сделать это наискосок, оставляя край снаружи. Асимметрия - это новый акцент в образе, который сделает внешний вид более интересным и необычным. Кроме того, такой смелый шаг визуально подчеркнет талию, даже если у вас есть небольшой животик.

Правильная длина

Женщина в 50 лет и старше с хорошей фигурой может позволить себе надевать ультракороткие шорты и комбинезоны, но если вы хотите, чтобы стиль был элегантным, делать этого не стоит. Оставьте экстремальное мини для подростков - вашу фигуру подчеркнет удачное миди и макси с грамотно подобранной посадкой.

Колготки

Если говорить о том, какие вещи женщине нельзя носить после 50 лет, то это блестящие колготки, а также модели, в которых больше 20 лет. При необходимости наличия такого предмета гардероба выбирайте колготки, которых не будет видно. Идеальный вариант - матовые, телесные, даже "жидкие". В противном случае все это будет смотреться так, как будто вы достали из шкафа бабушкины чулки.

Прощание со старыми вещами

Каждая женщина хоть раз в жизни должна совершить героический поступок и выбросить из шкафа то, что уже давно отжило свое. Любимый пиджак, купленный в 2000-х, который "почти как новый", точно уже никогда не увидит белый свет, как и платье, вынудившее 15 лет назад сгореть от зависти всех подруг, теперь стало тяжелым грузом в гардеробе. Учитесь без сожаления прощаться с тем, что уже вам не пригодится, освобождая место для новых, более актуальных, образов.

