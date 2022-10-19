Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которую публика знает по работе в "Сватах", "Однажды под Полтавой", "Свингерах" и сериале "Нереальный КОПец" порадовала поклонников новыми снимками.

Она поделилась кадрами фотосессии на улице. Звезда одета в миниатюрный черный корсет, пальто и брюки.

Волосы Анны подкручены и уложены на плечи. Образ дополняет массивное колье и солнцезащитные очки.

"Вчерашние фото вы обошли стороной, и мне очень досадно, потому что они хороши, поэтому немного обнажусь, говорят, тогда лучше охваты. Жду ваших комментариев типа: "Война, а ты обнажилась, как так можно". Можно и даже нужно жить сегодняшним днем, и запечатлевать себя такой, какая ты сегодня, потому что никто не знает наступит ли завтра", - высказалась Анна Саливанчук, комментируя собственные снимки.