Мнения людей различаются в вопросе о количестве партнеров до свадьбы.

Не секрет, что в наше время большинство людей довольно рано начинают половую жизнь. Поэтому до счастливого брака они могут иметь два-три-пять, а то и больше половых партнеров. Для некоторых это является нормой, но другие могут это осуждать. О том, нормально ли иметь несколько партнеров до брака и что думают об этом люди - расскажем в материале.

Сколько партнеров в среднем имеет человек до брака - важно иметь в виду

Важно отметить, что как такового нормального количества половых партнеров до свадьбы не существует. Все зависит от огромного количества факторов, таких как страна и место проживания, пол, а также особенностей воспитания и предпочтений конкретного человека. Эксперты, отвечая на вопрос, как количество партнеров влияет на брак, утверждают, что это обстоятельство не является определяющим и значимым. Главное то, чтобы человек чувствовал себя комфортно и не придавал этому большого значения. Кроме того, важно учитывать, что есть определенные расхождения в определения такого понятия как "половой акт".

Сколько у женщины должно быть партнеров и сколько у мужчины - мнение людей

В данном вопросе точки зрения людей расходятся. Так, пользователи Reddit поделились своим опытом относительно того, сколько у них было сексуальных партнёров до свадьбы, и есть ли у них какие-то сожаления из-за этого.

Видео дня

"Больше 10, но я женился и даже не познакомился со своей будущей женой, пока мне не исполнилось 30. Не думаю, что это имело хоть какое-то значение или хоть как-то повлияло на мой брак. Важно лишь, сколько потом будет детей", - написал один из пользователей.

Другой пользователь написала, что до свадьбы у нее не было партнеров, и она об этом не сожалеет. Многие ее поддержали:

"У меня то же самое. Не всегда было легко, но приятно осознавать, что я ни с кем не поделился этим опытом и никогда не поделюсь".

Также один из пользователей поделился, что у него было 15 партнеров до брака, но единственный человек, с которым он "когда-либо был, и который ему был дорог, - это жена".

"Остальные были случайными "перепихонами". Было бы неплохо связать секс с эмоциональной связью, но я никогда этого не делал, пока не встретил свою жену в 20 лет. До неё (и даже в начале наших отношений) я был одиноким, подавленным и неуверенным в себе человеком, в основном из-за школьного опыта. В колледже я переосмыслил себя и отрывался по полной, пытаясь заполнить пустоту внутри", - написал он, признавшись, что о некоторых из этих случаев он сожалеет.

По словам одной из женщин, у нее было два партнера до свадьбы.

"Сожалею, потому что я не знала, что делаю, и была слишком застенчивой и нервной, чтобы по-настоящему наслаждаться этим. После того, как я начала заниматься любовью с мужем, я поняла, насколько прекрасным может быть секс с партнером, с которым тебе комфортно, и с которым ты можешь делиться тем, что тебе нравится, а что нет, и исследовать это вместе", - добавила она.

Ранее мы писали о том, каких женщин любят мужчины.

Вас также могут заинтересовать новости: